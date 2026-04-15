Fai un bagno con chi preferisci, con tutte le volte che vuoi nel nuovo aggiornamento di Hades II

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La seconda patch post-lancio di Hades II, e la prima grande patch rilasciata dopo il lancio su Xbox e PlayStation, è qui. È un aggiornamento piuttosto importante, che aggiunge più contenuti della storia, potenziamenti e nerf attesi, oltre ad alcuni dettagli extra che possono riportare i giocatori che hanno completato il gioco al Campo al Crocecamino.

Nei momenti salienti, vediamo subito che ora sono state aggiunte due nuove cutscene al gioco, legate alle Profezie per Ulisse e Aracne, che ricevono una scena aggiuntiva una volta concluse. Inoltre, ora puoi regalare ai personaggi Sali da Bagno, Esche Gemelle o Ambrosia a tempo indeterminato al Crocevia, in alcuni casi selezionati ottenendo nuove scene di dialogo con loro.

Se seiHades II coinvolto tanto per la storia d'amore quanto per i roguelite, allora il nuovo aggiornamento ha un vantaggio per te, perché permette ai "personaggi con cui Melinoë può avere relazioni non platoniche" di "mostrare interesse a continuare ad avere tali relazioni." C'è molto altro da scoprire per i giocatori, come forme alternative per i compagni animali, oggetti decorativi nei campi di addestramento, e sorprese extra.

Se vuoi esplorare tutti i buff e i nerf ai favori olimpici, agli aspetti delle braccia notturne e altro ancora, dai un'occhiata alle note complete della patch qui.