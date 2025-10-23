Fallout 4 L'Anniversary Edition arriverà il mese prossimo insieme al supporto di nuove piattaforme
L'acclamato gioco di ruolo di Bethesda arriverà finalmente sulla piattaforma ibrida di Nintendo.
Disponibile dal 10 novembre per celebrare l'anniversario di Fallout 4, Bethesda rilascerà Fallout 4 Anniversary Edition, tutti e sei i DLC ufficiali combinati con 150+ Creation Club pezzi di contenuto come armature, armi, animali domestici, decorazioni, skin, compagni, edifici e persino grandi missioni insieme a un nuovo menu per l'utilizzo del sistema di mod Creation Club.
Allo stesso tempo, verranno rilasciati contenuti "aggiuntivi" Creation Club per Fallout 4, e anche se non abbiamo idea di cosa sarà, dato che è in connessione con l'anniversario del 10° anniversario, ci aspettiamo un po' di più di una semplice maglietta o di un altro fucile d'assalto. Un tie-in a Fallout 76 o alla prossima stagione dello show Fallout TV potrebbe essere più probabile, e avrebbe molto senso da un punto di vista commerciale, ma dobbiamo sottolineare che questa è pura speculazione da parte nostra.
Oltre alle solite piattaforme, Bethesda ha annunciato che Fallout 4 sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2 il prossimo anno, secondo un comunicato stampa.