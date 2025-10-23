Fallout 4 L'Anniversary Edition arriverà il mese prossimo insieme al supporto di nuove piattaforme

HQ

Disponibile dal 10 novembre per celebrare l'anniversario di Fallout 4, Bethesda rilascerà Fallout 4 Anniversary Edition, tutti e sei i DLC ufficiali combinati con 150+ Creation Club pezzi di contenuto come armature, armi, animali domestici, decorazioni, skin, compagni, edifici e persino grandi missioni insieme a un nuovo menu per l'utilizzo del sistema di mod Creation Club.

Allo stesso tempo, verranno rilasciati contenuti "aggiuntivi" Creation Club per Fallout 4, e anche se non abbiamo idea di cosa sarà, dato che è in connessione con l'anniversario del 10° anniversario, ci aspettiamo un po' di più di una semplice maglietta o di un altro fucile d'assalto. Un tie-in a Fallout 76 o alla prossima stagione dello show Fallout TV potrebbe essere più probabile, e avrebbe molto senso da un punto di vista commerciale, ma dobbiamo sottolineare che questa è pura speculazione da parte nostra.

Oltre alle solite piattaforme, Bethesda ha annunciato che Fallout 4 sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2 il prossimo anno, secondo un comunicato stampa.