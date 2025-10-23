Fallout: New Vegas Annunciato il Bundle 15° Anniversario

HQ

Sebbene non siano disponibili immagini al momento in cui scriviamo, ci è stato promesso che il Bethesda Gear Store conterrà un Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle quando leggerai questo.

Dovrebbe contenere quanto segue:



Fallout: New Vegas: Codice PC Ultimate Edition



Victor Statue (8" PVC): Il simpatico Securitron si erge alto ed è pronto a rotolare



Schede di valutazione di Doc Mitchell (set di cartoncini 8x8): Direttamente dai tuoi primi momenti a Goodsprings, un vero pezzo di storia di New Vegas



Vault Boy Enamel Pin (1.5"): Vault Boy accumula le probabilità con le fiches da poker in mano



Mojave Express Patch (3,5" × 1,9"): tessuto, termoadesivo e pieno di fascino desolato



NCR Recon Patch (3,25" × 3,5"): insegne termoadesive tessute delle migliori della Repubblica della Nuova California



Collector's Big Box: una scatola da esposizione in stile ritorno al passato creata esclusivamente per l'anniversario



Questa è una versione molto diversa dall'originale Collector's Edition che ha fortemente influenzato la parte del gioco d'azzardo, comprese le fiches da poker e le carte da gioco, insieme alle carte da gioco.

Fallout: New Vegas è uscito 15 anni fa ed è noto per i suoi fantastici DLC e la fantastica narrazione, mentre abbraccia alcuni dei lati più oscuri della terra desolata e crea davvero un grande retroscena per il franchise, oltre a rimpolpare alcune delle principali fazioni in guerra nella terra desolata.