Family Trainer è in arrivo su Switch

Da quando lo scoppio della pandemia è partito alla fine del 2019, il mondo intero è cambiato. È difficile andare in palestra, fare yoga con un gruppo di ragazzi o anche semplicemente uscire a fare una passeggiata, tutto a causa dei lockdown e della quarantena. Per adattarsi al nuovo stile di vita, sono stati pubblicati alcuni giochi che aiutassero le persone a fare allenamento a casa, come il famosissimo Ring Fit Adventure di Nintendo o Jump Rope Challenge per i giocatori di Switch.

Ora abbiamo più opzioni. Bandai Namco e h.a.n.d. hanno annunciato che porteranno un gioco intitolato Family Trainer su Nintendo Switch. Il gioco pensato per un allenamento leggero arriverà sulla console ibrida il 17 dicembre in Giappone, il prezzo al dettaglio è di 4.980 yen (accessorio per le cinghie delle gambe incluso) e per il download digitale è di 3.980 yen (solo software di gioco).

Ci saranno 15 mini giochi e diverse modalità come "Superare la modalità di inattività" e "Allenamento rapido di cinque minuti al giorno", puoi anche competere o collaborare con un amico o un familiare in modalità "Gioca insieme" se hai 2 set di Joy-Contro e cinghie per le gambe.

Il primo gioco della serie Family Trainer è stato pubblicato su Wii nel maggio 2008. Non è chiaro se si tratta di una versione rimasterizzata del gioco Wii originale, ma ci aspettiamo di conoscere presto maggiori informazioni.

