Famoso bodybuilder ha un infarto in palestra

HQ

Il famoso bodubuilder Kali Muscle, 50 anni, noto anche con il suo vero nome Chuck Kirkendall, ha avuto un infarto in palestra sabato 17 gennaio. Ora si sta riprendendo e ha raccontato la storia su Youtube ai suoi quasi 4 milioni di iscritti. La storia è stata riportata da MTV News.

"Il 17 gennaio ho avuto un altro infarto. Non a casa, non a dormire, in palestra. In un posto dove tutti pensano di essere sani, giusto? Ho avuto un arresto cardiaco completo, ho battuto forte la testa."

Kali Muscle ha già avuto un infarto in passato, nel 2021. Ma questa volta è stato messo in coma per 3 giorni, e in totale il signor Muscle è rimasto in ospedale per 7 giorni.

Qual è la causa dei suoi problemi cardiaci? Muscle ha nuovamente avvertito le persone sull'uso di steroidi anabolizzanti.

"Te lo dico ora, se pensi che più droghe, più steroidi e più intensità significhino una migliore qualità della vita, ti sbagli, perché ho pensato la stessa cosa. I muscoli non significano immortalità. Un corpo forte non annulla le scelte sbagliate, e il cuore ricorda silenziosamente ogni scelta."

Kali Muscle ha una moglie e due gemelli di 6 anni. Auguriamo al meglio alla famiglia.