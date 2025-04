Far Cry 4 ora in esecuzione a 60 fps su PlayStation 5

HQ

È passato molto tempo da quando Far Cry 4 è stato lanciato più di dieci anni fa per una generazione di console che stava arrivando forte con PlayStation 4 e Xbox One. Il franchise era al culmine dopo l'uscita del mitico terzo capitolo e del carismatico Vaas Montenegro. Con l'uscita del quarto capitolo, il franchise si è spostato sull'Himalaya, ma con meccaniche molto simili al suo predecessore, anche se all'epoca è stato accolto abbastanza bene.

Con le informazioni di VGC, sappiamo che Ubisoft stava rilasciando i suoi titoli con un blocco di 30 fps e Far Cry 4 non ha fatto eccezione. Con un aggiornamento della nota azienda francese, hanno sbloccato quel limite su alcuni titoli, consentendo di aumentare il frame rate su PlayStation 5. Vale la pena notare che su Xbox Series X è possibile giocare a 60 fps dal 2021, con il miglioramento applicato da Microsoft all'epoca.

Il marchio francese ha aggiunto il supporto a 60 fps per vari titoli negli ultimi anni, ad esempio Assassin's Creed Syndicate, nonché la risoluzione 4K per la nuova generazione di console. Sebbene Far Cry sia in stand-by da un po' di tempo, rimane uno dei titoli più noti dell'azienda, come dimostrano aggiungendo il franchise alla sussidiaria che hanno creato per le loro IP principali.

Darai un'occhiata ai recenti miglioramenti a Far Cry 4 su PlayStation e stai aspettando l'annuncio di un nuovo Far Cry?