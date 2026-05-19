Far Far West vende un milione di copie in meno di due settimane

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Entro due settimane dal suo lancio in Early Access, Fireshine Games e Evil Raptor festeggiano Far Far West vendendo un milione di copie. Il gioco cooperativo a quattro giocatori si è rivelato un successo fin dai primi giorni sul Steam Store, e sembra che il passaparola si sia diffuso per far sì che ancora più cowboy prendano i loro revolver e si dirigano verso il Far Far West.

Dopo il primo grande aggiornamento del gioco, lo sviluppatore Evil Raptor ha rivelato che Far Far West ha venduto un milione di copie entro due settimane dal suo arrivo sullo Steam Store. Considerando che ora mancano tre settimane all'arrivo in negozio, significa che quando arriveranno i nuovi numeri, potremmo presto festeggiare un altro grande traguardo.

Ciò che è interessante di Far Far West è che, a differenza di altri giochi che vendono milioni di copie velocemente come Subnautica 2 o Gamble With Your Friends, non è un sequel o un successo rapido da amici. Include anche la cooperativa, ma sembra molto più simile a giochi che creano scenari caotici e permettono a te e ai tuoi amici di sentirvi come cacciatori di taglie che si uniscono per un lavoro folle dopo l'altro. Darktide, Helldivers II e altri si adattano a questa nicchia, e Far Far West ti permette di abbracciare pienamente il caos, proprio come quei giochi, quindi non c'è da stupirsi che abbia avuto successo.