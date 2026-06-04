Fare circa due ore di allenamento con i pesi a settimana riduce notevolmente il rischio di morte prematura, secondo la ricerca

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Solleva una grossa pietra, voce triste vai via. È stato il mantra di molti amici della palestra per molto tempo, ma nuove prove mostrano che potrebbe essere più di un semplice meme di internet. Sollevare pesi per circa 90 minuti o due ore a settimana potrebbe avere effetti seriamente benefici, secondo i dati raccolti da studi condotti nel corso di decenni.

Pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, l'articolo "Long-term resistance training with all-cause and cause-specific mortality: assessing dose-response and joint associations with aerobic physical activity" può essere letto gratuitamente e mette in evidenza la relazione tra sollevamento pesi e benefici per la salute. Si ritiene che il sollevamento pesi possa ridurre drasticamente le probabilità di morte prematura, per malattie cardiache, ictus e persino morte per malattie neurologiche.

Il giornale ha seguito 115.834 donne e 31.540 uomini nell'arco di fino a 30 anni. Durante questo periodo sono stati documentati 35.798 decessi, e coloro che non avevano fatto allenamento con resistenza rispetto a quelli con 90/120 minuti di allenamento a settimana avevano un rischio superiore del 13% di mortalità per tutte le cause.

Se sei una persona che già passa ore e ore in palestra, è stato notato che non c'è alcun beneficio aggiuntivo nel sollevare pesi per più di 120 minuti a settimana. A meno che tu non voglia estetica e resistenza, ovviamente. La riduzione della mortalità per cancro è stata osservata solo da chi aveva un livello inferiore di allenamento in resistenza, ma altrove i benefici di un allenamento più elevato sono evidenti.