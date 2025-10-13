FBC: Firebreak ancora sottoperformante anche dopo l'importante aggiornamento di Remedy

HQ

È difficile tornare dopo una prima impressione tiepida. FBC: Firebreak non ha lasciato i giocatori soddisfatti quando l'hanno preso in mano per la prima volta, e anche se Remedy ha fatto molto per cercare di riparare quel rapporto, il gioco è ancora poco performante.

Questo proviene dalla stessa Remedy, poiché in un recente avviso agli investitori lo sviluppatore afferma che le vendite non hanno raggiunto gli obiettivi interni. "Il 29 settembre, Remedy ha rilasciato il primo aggiornamento principale intitolato Breakpoint for FBC: Firebreak, che ha apportato modifiche significative all'esperienza principale del gioco. Nonostante il miglioramento delle metriche dei giocatori e delle vendite dopo l'aggiornamento, le vendite non hanno raggiunto gli obiettivi interni di Remedy", si legge nell'avviso.

"Remedy sta riconoscendo una svalutazione non monetaria dei costi di sviluppo capitalizzati e dei diritti di pubblicazione e distribuzione acquistati allocati relativi a FBC: Firebreak. Mentre bilanciamo gli investimenti futuri per il titolo, continuiamo a sviluppare e migliorare il gioco in linea con le nostre previsioni di vendita aggiornate a lungo termine", ha dichiarato il CEO Tero Virtala.

Possiamo aspettarci più dati quando Remedy pubblicherà la sua recensione aziendale del Q3 alla fine di ottobre, ma in questo momento non sembra buono per FBC: Firebreak o per i giochi multiplayer in generale presso lo sviluppatore. Con artisti del calibro di Control 2, i remake di Max Payne e altri ancora in lavorazione presso Remedy, ci sono molte possibilità di realizzare un profitto, ma un'incursione nello spazio saturo degli sparatutto cooperativi si è rivelata un passo falso a quanto pare.