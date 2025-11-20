FBC: Firebreak ora supporta la chat vocale multipiattaforma, ma l'aggiornamento principale del protocollo Rogue viene posticipato al 2026

HQ

Un po' di buone e cattive notizie per i fan di Remedy Entertainment FBC: Firebreak oggi. In un post sul blog di Steam, lo sviluppatore finlandese conferma che nell'ultimo aggiornamento del titolo cooperativo ora puoi parlare con altri giocatori su diverse piattaforme tramite chat vocale, poiché la chat vocale cross-platform è stata abilitata per il gioco.

Tuttavia, con il bene arrivano anche alcuni aspetti negativi, poiché si scopre anche che il Rogue Protocol Major Update previsto arriverà ora più tardi del previsto, essendo stato rimandato fino al 2026, per la precisione a gennaio.

Remedy spiega che il motivo è semplicemente che "ha ancora bisogno di un po' di tempo" per completare l'aggiornamento, ma che quando arriverà, introdurrà una nuova modalità di gioco chiamata Endless Shift. Per quanto riguarda ciò che questo offrirà, l'obiettivo è dirigersi verso settori collassati del Oldest House per tenere la linea contro il Hiss il più a lungo possibile, essendo un'esperienza simile a un'orda che "ti catapulta con la tua squadra in un'arena sigillata dove ondate di nemici diventano sempre più forti ad ogni round."

Remedy promette che Endless Shift avrà "le sue ricompense esclusive e alcune delle corruzioni più strane che ottieni nella modalità ti restano con la testa, il che significa che potrai usarle quando giochi al prossimo Crisis dalla Crisis Board, collegando la nuova modalità di gioco al gioco principale in modo interessante."

Per quanto riguarda le novità sulla modalità, lo sviluppatore spiega semplicemente che per ora è tutto ciò che ha da condividere.