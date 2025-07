Fenix offre uno straordinario aggiornamento all'A320 per i fan di Flight Simulator

HQ

La famiglia di aeromobili A320 sta per ricevere un importante aggiornamento in Microsoft Flight Simulator, per gentile concessione del talentuoso team di Fenix Simulations. Il momento clou? Dinamiche di volo completamente rinnovate basate su dati del mondo reale, tutte progettate per rendere gli atterraggi con l'A320 più realistici che mai. Anche il sistema fly-by-wire è stato completamente rielaborato per offrire una gestione degli input più fluida e realistica.

Ma questo è solo l'inizio. L'aggiornamento introduce anche un paesaggio sonoro migliorato e più dinamico, che include tutto, dal rumore del vento e del motore ai clic degli interruttori dell'abitacolo e alle interazioni con i pannelli, il tutto ottimizzato per il massimo realismo.

Per coloro che vogliono andare oltre la cabina di pilotaggio, ora c'è una funzione "walkaround" a tutti gli effetti, che consente di uscire dall'aereo, aprire le porte, ispezionare i componenti, fare rifornimento e persino armeggiare con l'impianto idraulico. Geeky? Sì. Fantastico? Anche sì.

Anche dal punto di vista visivo, l'aggiornamento non delude. Aspettatevi un modello nuovo di zecca dell'A319, completo di sharklets e supporto LOD. In breve: questo è un aggiornamento indispensabile per qualsiasi pilota virtuale.