Ferdia Lennon vince il Premio Rooney | Letteratura

Se sei interessato alla letteratura irlandese, allora dovresti sapere che Ferdia Lennon è stata insignita del Premio Rooney 2025 per la letteratura irlandese, un onore annuale assegnato a un eccezionale scrittore irlandese sotto i 40 anni.

Il premio, del valore di 10.000 euro, sarà consegnato questa sera al Trinity College di Dublino. Il premio è amministrato dal Trinity Oscar Wilde Centre for Creative Writing e dal 1976 riconosce i talenti letterari emergenti.

Glorious Exploits: A Novel

Lennon, cresciuto a Dublino, ha pubblicato il suo romanzo d'esordio Glorious Exploits nel gennaio 2024. Ambientato in Sicilia durante la guerra del Peloponneso, il libro segue due ceramisti locali e un gruppo di soldati ateniesi catturati mentre tentano di mettere in scena una delle tragedie più famose di Euripide.

L'umorismo nero del romanzo e l'uso inventivo di una voce di Dublino gli sono valsi grandi elogi. Ha vinto sia il Waterstones Debut Fiction Prize 2024 che il Bollinger Everyman Wodehouse Comic Fiction Prize 2024, ed è stato anche adattato per BBC Radio 4.

Reagendo alla notizia, Lennon ha detto di sentirsi onorato di unirsi alla lista di scrittori che lo hanno formato e ispirato. Ha ringraziato la famiglia Rooney e i giudici, aggiungendo che la letteratura irlandese offre "un ricco terreno di fantasia a cui tornare" e che essere riconosciuto a casa è qualcosa che porterà con sé.