Fermín López segna una tripletta nel balsamico 6-1 del Barça contro l'Olympiacos

L'FC Barcelona ha colto l'opportunità di affrontare una delle peggiori squadre della Champions League e ha battuto il club greco dell'Olympiacos per 6-1. Fermín López, 22enne ala sinistra del Barça, ha segnato una tripletta, mentre Marcus Rashford ha segnato due gol in cinque minuti e Lamine Yamal ha trasformato un rigore.

La squadra greca, seconda nel campionato greco dietro al PAOK (che prospera in Europa League) ha segnato un rigore, ma ha avuto un giocatore espulso e poi è arrivato tre gol in cinque minuti per garantire la vittoria al Barcellona, che aveva un possesso palla del 69%.

Con i suoi gol, Fermín diventa il più giovane giocatore del Barcellona a segnare una tripletta in Champions League dai tempi di Cristian Tello contro il Bayer Leverkusen nel 2012 (che all'epoca aveva 20 anni).

L'Olympiacos si trova ora in fondo alla classifica, avendo conquistato solo un punto da un pareggio per 0-0 contro il Pafos, e il Barcellona si trova provvisoriamente tra i primi 8. Un ottimo risultato per risollevare il morale prima del Clásico contro il Real Madrid domenica prossima.