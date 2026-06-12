Fernando Alonso avverte che questa potrebbe essere la sua ultima gara di Formula 1 a Barcellona

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Il Gran Premio di Barcellona-Catalogna si svolge questo fine settimana, e l'eroe locale Fernando Alonso (che ha vinto la gara al Circuito di Barcellona-Catalogna solo due volte, nel 2006 e 2013) ha dichiarato che questa edizione sarà probabilmente la sua ultima gara su questo circuito. "Considero che ogni gara a cui andrò quest'anno potrebbe essere l'ultima volta. Qui a Barcellona c'è un po' più di questa possibilità perché non avverrà il prossimo anno.·

Il pilota di 44 anni non ha ottenuto buoni risultati con Aston Martin, con una vettura poco affidabile che finora gli ha permesso di conquistare solo un punto in questa stagione, partendo dal decimo posto a Monaco lo scorso weekend, e ha concluso solo due gare della stagione 2026 (Miami, 15ª; Giappone, 18°).

C'è un piccolo problema nelle parole di Alonso, perché la prossima stagione non ci sarà una gara a Barcellona: alternerà tra il Circuito belga di Spa-Francorchamps, e Barcellona avrà gare nel 2028, 2030 e 2032. Barcellona tecnicamente non è più il Gran Premio di Spagna, poiché quel titolo ora definisce la gara di Madrid che si terrà questo settembre e per i prossimi nove anni.

"Ovviamente Barcellona non si terrà il prossimo anno, quindi se non so cosa farò l'anno prossimo, è quasi impossibile sapere cosa farò tra due anni. Qui a Barcellona c'è un po' più di questa possibilità perché non succederà il prossimo anno".

"È sempre stata una festa quando veniamo a Barcellona. Penso che questo sia il mio 23° Gran Premio qui e tutti sono stati magici. Anche quest'ultimo deve essere magico", anche se Alonso ha detto che non sarà competitivo.