Fernando Alonso loda la stagione "eccezionale" di Marc Márquez, "alla portata di pochissimi"

Marc Márquez ha offerto una delle più grandi campagne MotoGP di tutti i tempi, vincendo 11 gare e chiudendo con 545 punti, quasi 80 punti davanti al concorrente più vicino... che era suo fratello Álex Márquez. È successo dopo che Marc ha rischiato di ritirarsi a causa di un infortunio alla spalla subito in un incidente nel 2020, dopo il suo dominio nel decennio precedente.

Tuttavia, invece di ritirarsi, Marc Márquez si è unito alla Gresini (il team satellite della Ducati) e, dopo aver vinto diverse gare, è stato trasferito su una moto ufficiale nel 2025, e la moto ha dato i suoi frutti spettacolari. DAZN Spagna ha prodotto un documentario sulla stagione di Márquez e ha contattato il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, che ha elogiato il suo connazionale: "È eccezionale perché, oltre al talento naturale che si può avere come pilota, bisogna avere una forza mentale e una disciplina straordinarie".

"Direi che è eccezionale passare cinque anni senza vincere un titolo senza perdere nemmeno un briciolo di determinazione, spirito competitivo e, naturalmente, talento. E sempre desideroso di migliorare", ha detto Alonso. "Migliorare un campione del mondo è molto difficile. Metterlo in testa e avere la disciplina per migliorare ogni giorno per migliorare quella versione, penso che solo poche persone possano farlo. Ecco perché penso che quello che Marc ha fatto quest'anno sia alla portata di pochissimi".

Fernando Alonso, che sa cosa significa lottare con macchine meno favorevoli, ha lasciato intendere che è una questione psicologica da risolvere: "Quando non vinci da un po' o non hai l'attrezzatura giusta, che sia la moto o, nel mio caso, la macchina, devi parlare con te stesso molte volte a casa (...) devi guardare video del passato e molte altre cose, E parla con te stesso per ricordarti che sei ancora quella persona, non quella che in questo momento non può ottenere i risultati."

Marc Márquez ha vissuto un ritorno di successo nonostante infortuni e cambi di squadra, ma Fernando Alonso ha vinto un campionato nel 2006 e non vince un Gran Premio di F1 dal 2013. Pensi che otterrà la sua 33ª vittoria quest'anno?