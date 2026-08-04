Ferran Torres spiega il suo polemico cappello 'Make Spain Great Again' che indossava nelle celebrazioni della Coppa del Mondo

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Ferran Torres è diventato famoso in tutto il mondo quando ha segnato l'unico gol nella vittoria per 1-0 della Spagna contro l'Argentina nella finale dei Mondiali, e ora resta da vedere come sarà il suo futuro: ha un contratto con il FC Barcelona che dura fino al 2027, ma il giocatore è stato avvicinato da altre squadre, in particolare il Paris Saint-Germain, e il Barça non ha ancora deciso di rinnovargli il contratto. Per questo motivo, potrebbe diventare uno dei principali mercati di mercato dell'estate.

Attualmente negli Stati Uniti, Torres ha rilasciato una serie di interviste a testate americane. Parlando con Today Show, ha lasciato la porta aperta. "Ho un contratto con il Barcellona, ma nel calcio non si sa mai. Sto aspettando di prendere la decisione giusta. Ancora non lo so". E in un'altra intervista con Sportico, ha detto con sfida che "il Barça deve dimostrare che mi vuole. Possono venire a negoziare, e alla fine tutto sarà discusso".

Nel frattempo, un altro argomento di cui Torres ha parlato negli USA è stato il cappellino che indossava durante le celebrazioni dei Mondiali a Madrid, un cappellino rosso con la scritta "Make Spain Great Again", chiaramente ispirato a quello di Donald Trump. Anche la Casa Bianca ha reagito alle immagini, dicendo "tutti vogliono far parte del movimento", con chi discuteva se Torres l'avesse indossata in modo ironico, per prendere in giro Trump, o se fosse invece un modo per "abbracciare" il movimento MAGA in Spagna...

Torres fu infine interrogato sulla CNN, e lui spiegò che "non aveva nulla a che fare con la politica". "È stato un momento divertente perché non aveva nulla a che fare con la politica. Onestamente, non so nulla di politica. È stato solo poter rivedere la Spagna di nuovo in cima, vincere la Coppa del Mondo e divertirmi con i miei colleghi e la mia famiglia".