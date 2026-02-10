Ferrari rivela l'interno nel loro primo EV in assoluto

HQ

Sappiamo da un po' che la leggendaria supercar Ferrari sta lavorando al suo primo EV in assoluto - cioè non un ibrido, ma una supercar elettrica.

Attraverso un nuovo video, che potete guardare qui sotto, si scopre che si chiama ufficialmente "Luce". La Ferrari punta chiaramente forte sul suo valore distintivo, e questo si riflette nell'interno.

La Ferrari afferma che "l'abitacolo è concepito come un unico volume pulito, con forme semplificate e razionalizzate al servizio della guida", ed è stato descritto come risalente agli anni '60, poi progettato da Apple.

Sotto il video si possono vedere immagini sorprendenti della baita.