FIFA 20: cala il valore delle azioni di EA dopo l'esclusiva della Juventus in PES 2020

All'inizio di questa settimana abbiamo scoperto che la Juventus è diventata partner esclusivo di eFootball PES 2020, il che significa che il gioco di Konami ha diritti esclusivi su kit, stemma e nome, costringendo così EA Sports ad assegnarle un nuovo nome, Piemonte Calcio, in FIFA 20.

Non siamo abituati a vedere un gioco FIFA senza le licenze per grandi squadre e campionati, in quanto è sempre stato un problema che ha toccato Konami e PES negli ultimi anni e come riportato da CNBC questo non ha di certo fatto molto bene alle azioni di EA, che sono calate del 3,28% martedì dopo l'annuncio che il loro accordo con la Juventus si era concluso.

Come saprai, FIFA è un gioco molto importante per Electronic Arts, in quanto gli ha sempre fruttato un sacco di entrate, anche grazie a FIFA Ultimate Team, e questa situazione con la Juventus è è stato un colpo decisivo in quanto nella squadra bianconera milita Cristiano Ronaldo. Ronaldo è chiaramente ancora presente nel gioco, ma con una squadra non ufficiale, questo rende FIFA una proposta meno allettante rispetto a quella offerta da PES.

Detto questo, i fan di FIFA hanno buone notizie, dato che il nuovo trailer mostra alcune funzionalità di base del gameplay davvero interessanti, ma per saperne di più sul gioco, ti rimandiamo alla nostra anteprima all'E3 2019.

Sei triste nel sapere che la Juventus non sarà in FIFA 20 in formato ufficiale?

