FIFA 21: ecco la classifica dei 100 Top Rated Players

EA Sports ha annunciato la classifica dei 100 giocatori con le valutazioni più alte presenti in FIFA 21, e non sorprenderà che ai primi posti ci sono le leggende del calcio come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e molti altri.

Nella Top Ten anche Kylian Mbappé, stella nascente del Paris Saint-Germain protagonista della prossima copertina di EA SPORTS FIFA 21, che prosegue così la sua scalata per diventare uno dei migliori calciatori di tutti i tempi.

Oltre a Cristiano Ronaldo (92), a rappresentare il campionato italiano all'interno della Top 100 ci sono Samir Handanovic (88), Kalidou Koulibaly (88), Paulo Dybala (88), Giorgio Chiellini (87), Wojciech Szczęsny (87), Ciro Immobile (87), Alejandro Gómez (86), Romelu Lukaku (85) e Luis Alberto (85).

La classifica completa dei Top 100 Rated Players, le cui valutazioni sono basate su talento, velocità e potenza, è disponibile sul sito ufficiale del gioco.

FIFA 21 - Top Rated Players:

Lionel Messi, FC Barcelona (93)

Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

Robert Lewandowski, Bayern Munchen (91)

Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)

Jan Oblak, Atletico de Madrid (91)

Virgil van Dijk, Liverpool (90)

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

Mohamed Salah, Liverpool (90)

Sadio Mané, Liverpool (90)