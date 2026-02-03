Figlio della principessa ereditaria norvegese arrestato prima del processo per stupro

HQ

Marius Borg Høiby, 29 anni, figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, è stato arrestato domenica con nuove accuse pochi giorni prima del suo processo per stupro programmato. La polizia di Oslo ha dichiarato che Høiby è sospettato di aggressione, minaccia con un coltello e violazione di un ordine restrittivo. Le autorità hanno richiesto quattro settimane di detenzione per prevenire ulteriori reati e il tribunale ha ordinato che venga trattenuto in custodia fino al 2 marzo.

Høiby dovrebbe essere processato per 38 capi d'accusa, tra cui molteplici capi d'accusa di stupro, violenza domestica e riprese segrete di donne. Ha negato le accuse più gravi. Il processo, durato sette settimane, inizierà a Oslo martedì, attirando una notevole attenzione nazionale data la sua connessione reale.

Marius Borg Høiby // Shutterstock

L'arresto avviene mentre la principessa ereditaria Mette-Marit è sotto scrutinio dopo la pubblicazione di nuovi fascicoli riguardanti Jeffrey Epstein. Le email suggeriscono che abbia mantenuto i contatti con Epstein tra il 2011 e il 2014, spingendola a riconoscere pubblicamente il suo "cattivo giudizio" ed esprimere rammarico per l'associazione. Le rivelazioni hanno scatenato dibattiti sul ruolo e la reputazione della monarchia in Norvegia.

Sebbene il sostegno alla famiglia reale sia stato influenzato nel breve termine, gli analisti suggeriscono che l'impatto a lungo termine potrebbe essere limitato. Il Parlamento è previsto che voti su un possibile referendum per sostituire la monarchia, un evento che si tiene ogni quattro anni, anche se non si prevede che abbia successo. Nel frattempo, la discussione pubblica continua sia sul caso legale di Høiby sia sui legami di Mette-Marit con Epstein, mantenendo la famiglia reale norvegese sotto i riflettori...