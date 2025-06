Final Fantasy e Dragon Quest abbracceranno di nuovo le battaglie a turni?

HQ

L'anno scorso è stato incredibilmente buono per i giochi di ruolo giapponesi, probabilmente il migliore di sempre. Tra le uscite ci sono successi come Dragon Quest III HD-2D Remake, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Mario & Luigi: Brothership, Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload e Like a Dragon: Infinite Wealth.

Qualcosa che tutti questi giochi hanno in comune è che sono a turni. E ad aprile è uscito Clair Obscur: Expedition 33, un gioco di ruolo francese a turni costruito sulle stesse basi di quelli giapponesi, che ha riscosso un enorme successo sia in termini di ascolti che di vendite.

Ora Genki riporta che sembra che i proprietari di Square Enix abbiano preso nota di quella che può essere descritta solo come una tendenza. Durante un incontro con gli azionisti, un investitore ha dichiarato di ritenere che i futuri giochi di Dragon Quest e Final Fantasy dovrebbero essere a turni, citando come esempio il successo di Clair Obscur: Expedition 33. Square Enix ha riconosciuto di aver preso nota del gioco e ha affermato che le battaglie a turni sono la loro eredità. Hanno anche dichiarato che rilasceranno tali titoli in futuro.

Final Fantasy IX con le sue classiche battaglie a turni.

Square Enix ha precedentemente ammesso che nessuno dei suoi ultimi tre importanti giochi di ruolo - Forspoken, Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII: Rebirth - ha venduto come previsto, e tutti questi hanno sistemi basati sull'azione piuttosto che su quelli a turni. È quindi facile immaginare che siano disposti a non lasciare nulla di intentato per trovare qualcosa che i giocatori preferirebbero avere.

Per inciso, la serie Final Fantasy era sempre a turni, con l'ultima tradizionale Final Fantasy X (anche se Final Fantasy 12-13 aveva anche una variante di Active Time Battle), quindi in realtà sono solo le parti 14-16 e il remake della parte 7 che hanno avuto una configurazione incentrata sull'azione.

Che ne pensate, è giunto il momento per Square Enix di tornare a una configurazione a turni per i suoi giochi di ruolo?