Final Fantasy VII: Remake Intergrade riceverà un aggiornamento su PS5 e PC la prossima settimana con Streamlined Progression

La prossima settimana, Final Fantasy VII: Remake Intergrade perderà finalmente la sua esclusività per la console PlayStation, dato che l'acclamato JRPG arriverà su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X/S il 22 gennaio. Detto questo, Square Enix ha confermato che il lancio sarà supportato da un aggiornamento per le versioni PS5 e PC del gioco che porterà alcune nuove funzionalità all'esperienza.

L'aggiornamento aggiungerà l'idea richiesta Streamlined Progression. Per chi non lo sapesse, questa è una premessa che rende il gioco un po' meno stressante per chi non ha esperienza con gli ostacoli che i JRPG spesso possono presentare. Questo include mantenere sempre la salute e il MP al massimo e persino permettere ai giocatori di infliggere danni enormi per colpo, togliendo praticamente qualsiasi sfida al combattimento e permettendo ai fan che vogliono godersi solo la storia di farlo senza preoccupazioni.

Questa è senza dubbio una buona notizia per i fan del gioco, ma non esattamente una sorpresa, dato che Square Enix ha dichiarato nella seconda metà del 2025 di star valutando di portare Streamlined Progression su PC e PS5, e ora questo sta diventando realtà.

La prossima settimana sperimenterai Final Fantasy VII: Remake per la prima volta quando si tratta di Xbox e Switch 2 ?