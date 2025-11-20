Final Fantasy VII: Remake Intergrade sono quasi 100GB per Switch 2

HQ

Cyberpunk 2077 per Switch 2 è insolito sotto diversi aspetti, non ultimo perché è uno dei giochi più grandi del formato, e anche perché è un titolo di terze parti che non è disponibile su Game Key Card. Il gioco è di circa 60 gigabyte con i DLC associati, ma il fatto è che sarà minuscolo rispetto a Final Fantasy VII: Remake Intergrade.

Tramite X, Square Enix ha ora annunciato che queste sono le dimensioni per il gioco di ruolo:



Edizione Standard: 90GB - 95GB



Edizione Limitata ad Acquisto Anticipato/Digital Deluxe: 93,8GB a 99GB



In altre parole, Final Fantasy VII: Remake Intergrade occuperà quasi la metà dello spazio di archiviazione del Switch 2 e, di conseguenza, non potrà entrare su una cartuccia la cui dimensione massima è di 64 gigabyte. Il 22 gennaio è la data di uscita per Switch 2 e Xbox Series S/X.