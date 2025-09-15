Final Fantasy VII: Remake viene lanciato con "funzionalità di progressione semplificate" per Switch 2 e Xbox

HQ

Il 22 gennaio, Final Fantasy VII: Remake Intergrade sarà finalmente rilasciato sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X, ed è stato anche confermato che l'intera trilogia arriverà in questi formati insieme a PlayStation 5.

Sappiamo già che la versione Switch 2 di Remake in particolare è stata molto elogiata da coloro che hanno avuto modo di vedere il gioco durante la Gamescom, ed è ovvio che la Xbox Series X, significativamente più potente, sarà in grado di eseguirlo senza problemi. Ma a quanto pare ci sono anche un paio di "nuovissime funzionalità di progressione semplificate", che ora sono state confermate tramite Instagram per rendere più facile il gioco per i nuovi arrivati o per coloro che semplicemente non vogliono una sfida e vogliono solo seguire la storia. Questi sono:



Avere sempre il massimo di HP e MP



Infliggi sempre 9.999 danni ai nemici



Avere sempre il numero massimo di elementi (con alcune eccezioni)



I livelli di difficoltà più facili tendono sempre a infastidire alcune persone, ma è importante ricordare che si tratta di una scelta e coloro che lo desiderano possono ovviamente giocare esattamente come previsto dagli sviluppatori.