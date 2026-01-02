Final Fantasy XIV regista sembra implicare un'edizione Switch

HQ

Tecnicamente parlando, Final Fantasy XIV è stato rilasciato nel 2010, ma quella versione ha avuto un tale flop che ha dovuto essere rielaborata sotto la guida di Naoki Yoshida, e nel 2013 è stata rilanciata per PC e PlayStation 3 con il nome di A Realm Reborn. Questa volta, le cose sono andate meglio, e il gioco è ora uno dei giochi di ruolo online di maggior successo esistenti.

Un anno dopo, è stato rilasciato per PlayStation 4, seguito da PlayStation 5 nel 2021 e Xbox Series S/X nel 2024. Tuttavia, non è ancora possibile godersi il gioco di ruolo nel formato Nintendo. Ma forse questo sta per cambiare. Il blog giapponese Livedoor (tramite Twisted Voxel) riporta che a Yoshida è stato chiesto in un messaggio di Capodanno se Final Fantasy XIV sarebbe arrivato anche su Switch 2, a cui lui ha risposto:

"Riguardo al Switch, attendetelo con impazienza."

Certo, non è la stessa cosa che una conferma, ma sembra proprio che qualcosa sia in corso, altrimenti avrebbe potuto semplicemente negarlo, essere più vago o semplicemente astenersi dal commentare. Cosa ne pensi?