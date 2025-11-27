Finali della Women's Nations League: date, orari e come guardare Spagna vs. Germania, Francia vs. Svezia
Le finali della Women's Nations League non hanno emittenti internazionali oltre ai quattro paesi partecipanti.
La fase finale della seconda edizione della Women's Nations League è finalmente arrivata: a differenza della competizione maschile, sarà una finale a due ande durante l'ultima pausa internazionale dell'anno. Spagna, vincitrice della prima edizione a febbraio 2024, affronterà la Germania per l'oro, mentre Francia e Svezia si contendono il bronzo.
Questi sono gli orari delle partite della Women's Nations League di venerdì 28 novembre e martedì 2 dicembre e come guardarle:
Finale della Women's Nations League:
- Germania vs. Spagna (1ª andata): 28 novembre, 20:30 CET, 19:30 GMT - Fritz-Walter - Stadion di Kaiserslautern
- Spagna vs. Germania (andata): 2 dicembre, 18:30 CET, 17:30 GMT - Estadio Metropolitano, Madrid
Partita per il terzo posto
- Francia vs. Svezia (1ª andata): 28 novembre, 21:10 CET, 20:10 GMT - Stade Auguste-Delaune, Reims
- Svezia vs. Francia (seconda andata): 2 dicembre, 19:00 CET, 18:00 GMT - Stockholm Arena, Stoccolma
Come guardare la Women's Nations League
La competizione viene trasmessa sui canali pubblici di ciascun paese rispettivo. ZDF lo trasmetterà in Germania, RTVE in Spagna, France TV in Francia, SVT Play in Svezia.
La UEFA non ha annunciato emittenti internazionali al di fuori dei quattro paesi partecipanti, il che ha frustrato i tifosi, lamentandosi anche del formato strano di una finale a due andate, che ormai sembra un po' antiquato. Cosa ne pensi del formato e guarderai le finali della Women's Nations League?