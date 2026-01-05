Gamereactor

Fine della stagione regolare NFL - Classifica finale e calendario wild card

Denver Broncos e Seattle Seahawks conquistano i primi posti in AFC e NFC ed eviteranno il round delle auto selvagge.

La stagione regolare NFL è terminata, con i Pittsburgh Steelers che hanno conquistato il quarto posto nei play-off AFC con un touchdown all'ultimo minuto contro i Baltimore Ravens, guadagnandosi un posto per il turno wild card che si terrà questa settimana, dal 10 al 13 gennaio.

Come effetto domino, i Carolina Panthers hanno conquistato l'ultimo posto nei playoff NFC senza nemmeno giocare domenica, ponendo fine a quella che molti esperti ritengono una delle stagioni NFL più imprevedibili degli ultimi anni.

La strada verso il Super Bowl è ormai tracciata, con le teste di serie principali delle due confederazioni (Denver Broncos nell'AFC e i Seattle Seahawks nella NFC) che si qualificano per i turni divisionali, mentre le altre 12 squadre, sei per ogni divisione, si affronteranno nel turno Wild Card:

Teste di serie AFC


  1. Broncos (14-3)

  2. Patriots (14-3)

  3. Jaguars (13-4)

  4. Steelers (10-7)

  5. Texans (12-5)

  6. Bills (12-5)

  7. Chargers (11-6)

Teste di serie NFC


  1. Seahawks (14-3)

  2. Bears (11-6)

  3. Eagles (11-6)

  4. Panthers (8-9)

  5. Rams (12-5)

  6. 49ers (12-5)

  7. Packers (9-7-1)

Calendario dei turni di wild card NFL:

Sabato 10 gennaio


  • Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers (22:30 CET, 21:30 GMT)

Domenica 11 gennaio


  • Green Bay Packers vs. Chicago Bears (2:00 CET, 1:00 GMT)

  • Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars (19:00 CET, 18:00 GMT)

  • San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles (22:30 CET, 21:30 GMT)

Lunedì 12 gennaio


  • Los Angeles Chargers vs. New England Patriots (14:00 CET, 1:00 GMT)

Martedì 13 gennaio


  • Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers (2:15 CET, 1:15 GMT)

