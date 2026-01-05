Fine della stagione regolare NFL - Classifica finale e calendario wild card
Denver Broncos e Seattle Seahawks conquistano i primi posti in AFC e NFC ed eviteranno il round delle auto selvagge.
La stagione regolare NFL è terminata, con i Pittsburgh Steelers che hanno conquistato il quarto posto nei play-off AFC con un touchdown all'ultimo minuto contro i Baltimore Ravens, guadagnandosi un posto per il turno wild card che si terrà questa settimana, dal 10 al 13 gennaio.
Come effetto domino, i Carolina Panthers hanno conquistato l'ultimo posto nei playoff NFC senza nemmeno giocare domenica, ponendo fine a quella che molti esperti ritengono una delle stagioni NFL più imprevedibili degli ultimi anni.
La strada verso il Super Bowl è ormai tracciata, con le teste di serie principali delle due confederazioni (Denver Broncos nell'AFC e i Seattle Seahawks nella NFC) che si qualificano per i turni divisionali, mentre le altre 12 squadre, sei per ogni divisione, si affronteranno nel turno Wild Card:
Teste di serie AFC
- Broncos (14-3)
- Patriots (14-3)
- Jaguars (13-4)
- Steelers (10-7)
- Texans (12-5)
- Bills (12-5)
- Chargers (11-6)
Teste di serie NFC
- Seahawks (14-3)
- Bears (11-6)
- Eagles (11-6)
- Panthers (8-9)
- Rams (12-5)
- 49ers (12-5)
- Packers (9-7-1)
Calendario dei turni di wild card NFL:
Sabato 10 gennaio
- Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers (22:30 CET, 21:30 GMT)
Domenica 11 gennaio
- Green Bay Packers vs. Chicago Bears (2:00 CET, 1:00 GMT)
- Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars (19:00 CET, 18:00 GMT)
- San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles (22:30 CET, 21:30 GMT)
Lunedì 12 gennaio
- Los Angeles Chargers vs. New England Patriots (14:00 CET, 1:00 GMT)
Martedì 13 gennaio
- Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers (2:15 CET, 1:15 GMT)