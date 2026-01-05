Fine della stagione regolare NFL - Classifica finale e calendario wild card Denver Broncos e Seattle Seahawks conquistano i primi posti in AFC e NFC ed eviteranno il round delle auto selvagge.

HQ La stagione regolare NFL è terminata, con i Pittsburgh Steelers che hanno conquistato il quarto posto nei play-off AFC con un touchdown all'ultimo minuto contro i Baltimore Ravens, guadagnandosi un posto per il turno wild card che si terrà questa settimana, dal 10 al 13 gennaio. Come effetto domino, i Carolina Panthers hanno conquistato l'ultimo posto nei playoff NFC senza nemmeno giocare domenica, ponendo fine a quella che molti esperti ritengono una delle stagioni NFL più imprevedibili degli ultimi anni. La strada verso il Super Bowl è ormai tracciata, con le teste di serie principali delle due confederazioni (Denver Broncos nell'AFC e i Seattle Seahawks nella NFC) che si qualificano per i turni divisionali, mentre le altre 12 squadre, sei per ogni divisione, si affronteranno nel turno Wild Card: Teste di serie AFC

Broncos (14-3)

Patriots (14-3)

Jaguars (13-4)

Steelers (10-7)

Texans (12-5)

Bills (12-5)

Chargers (11-6)

Teste di serie NFC

Seahawks (14-3)

Bears (11-6)

Eagles (11-6)

Panthers (8-9)

Rams (12-5)

49ers (12-5)

Packers (9-7-1)

Calendario dei turni di wild card NFL: Sabato 10 gennaio

Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers (22:30 CET, 21:30 GMT)

Domenica 11 gennaio

Green Bay Packers vs. Chicago Bears (2:00 CET, 1:00 GMT)



Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars (19:00 CET, 18:00 GMT)



San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles (22:30 CET, 21:30 GMT)

Lunedì 12 gennaio

Los Angeles Chargers vs. New England Patriots (14:00 CET, 1:00 GMT)

Martedì 13 gennaio

Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers (2:15 CET, 1:15 GMT)

Elliott Cowand Jr / Shutterstock