Finn Jones è "qui e pronto" per un ritorno nei panni di Iron Fist

Ora che Marvel Studios ha iniziato ufficialmente a fondere il suo universo cinematografico principale con le precedenti serie di Netflix, con l'ultimo crossover Daredevil: Born Again, che ha portato The Punisher di Jon Bernthal all'ovile, stiamo aspettando di sentire e vedere cosa farà la società di produzione con l'altro Defenders. Krysten Ritter tornerà come Jessica Jones, Mike Colter come Luke Cage o Finn Jones come Iron Fist. Quest'ultimo ha ora affrontato questo argomento.

Parlando a La Conve Monterrey, una convention di anime nel New Mexico, Jones ha commentato questo e come sia pronto a cogliere ogni opportunità per continuare a interpretare il maestro artista marziale.

Secondo ComicBookMovie, Jones ha dichiarato: "Sono molto consapevole delle critiche al personaggio e del mio ruolo in esso. La mia risposta a questo è 'dammi una possibilità, amico. Sono qui e sono pronto, e voglio dimostrare che le persone si sbagliano".

Questa non è affatto una conferma che Marvel sia pronto a portare Iron Fist nel MCU, ma a prescindere, ti piacerebbe vederlo accadere?