Firaxis colpita dai licenziamenti mentre Take-Two prevede una crescita

HQ

Take-Two prevede una crescita di circa il cinque percento, quindi cosa fanno? Taglia il personale, ovviamente. Ora è stato confermato che nuovi licenziamenti stanno colpendo lo sviluppatore di Civilization Firaxis Games. In una dichiarazione a Game Developer, un portavoce ha detto che lo studio ha effettuato quelle che chiamano "riduzioni del personale" giovedì, come parte di una ristrutturazione più ampia.

Il motivo? Per "ottimizzare i processi" per una maggiore adattabilità, collaborazione e creatività. Non è chiaro esattamente quanti siano stati licenziati, ma fonti vicine alla situazione affermano che i tagli colpiscono decine di dipendenti. Su LinkedIn, diversi sviluppatori hanno già confermato le loro partenze, tra cui la scrittrice Emma Kidwell, il tester QA senior Logan Blackwood, l'artista principale dei personaggi Matthew Davis e la produttrice Maya H. Kidwell, che ha trascorso quasi cinque anni in Firaxis, ha scritto di essere tra le persone colpite e ora sta cercando nuove opportunità.

I licenziamenti arrivano nello stesso momento in cui la società madre Take-Two prevede una crescita nel prossimo anno fiscale, nonostante abbia ritardato Grand Theft Auto VI fino al prossimo anno. L'editore si aspetta ancora circa il cinque percento in più di entrate e un aumento totale di sei miliardi di dollari, grazie a titoli in arrivo come Borderlands 4, Mafia: The Old Country e le ultime iterazioni di NBA 2K e WWE 2K.

Auguriamo alle persone colpite buona fortuna per le loro future carriere.