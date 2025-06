Florence Pugh e A24 hanno detto di essere tra le liste che cercano di salvare Tiny Chef

HQ

Potresti avere un po' di familiarità con The Tiny Chef Show, poiché ultimamente la serie per bambini è diventata piuttosto popolare sui social media dopo la sua cancellazione da parte di Nickelodeon, qualcosa che è stato segnato da un annuncio straziante ed emozionante da parte del creatore che presentava l'iconico protagonista reagire alla triste notizia. Questo ha portato molti a voler salvare la serie, tanto che è stata messa in piedi un'iniziativa di crowdfunding, che ha visto anche il supporto di Florence Pugh e A24.

Questo è stato rivelato dalla co-creatrice Rachel Larsen in un'intervista con Vulture, quando ci è stato detto che "Florence Pugh è una grande fan, quindi ha appena ripostato uno dei video. Melissa McCarthy. Queste sono persone che ammiriamo e amiamo totalmente e di cui lo chef è un fan. E A24 ci ha appena inviato un messaggio".

Finora, sono stati raccolti circa $ 80.000 per lo spettacolo, con $ 60.000 provenienti da donazioni una tantum e altri $ 20.000 dai membri del fan-club. Ciò ha portato a un certo grado di ottimismo sul futuro di Tiny Chef, poiché il co-creatore Ozi Akturk spiega che "non si arrenderà", qualcosa su cui Larsen elabora con quanto segue.

"In questo momento, è un po' triste, ma è così imprevedibile! Sento che la sua prossima avventura sarà scioccante, che si tratti di un film, di un altro programma di cucina, di uno spettacolo di varietà. La prossima cosa che farà sarà diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Possiamo fare cose buone, qualunque cosa accada. Le persone dovrebbero rimanere sintonizzate e guardare il suo viaggio. Siamo uno dei tanti show in questa situazione e abbiamo appena colto questo momento, ma forse c'è un nuovo modo di procedere".

Ad ogni modo, sembra che Tiny Chef tornerà, anche se ciò significa in un modo separato da ciò per cui è diventato noto con Nickelodeon durante le sue due stagioni inaugurali.