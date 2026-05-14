Florence Pugh titola l'adattamento di Netflix di East of Eden

Netflix ha annunciato una marea di notizie e informazioni ultimamente, incluso un primo assaggio del suo ambizioso adattamento drammatico del leggendario romanzo di John Steinbeck, East of Eden.

Previsto per la prima volta sulla piattaforma di streaming in una data indefinita in autunno, East of Eden è una storia che segue le vite del personaggio Cathy Ames e della famiglia Trask mentre i loro percorsi si incrociano per diversi decenni nel XIX e XX secolo in Nord America. Il fulcro principale della storia è Cathy, interpretata questa volta da Florence Pugh, mentre cerca di trovare il suo posto in un mondo di paradigmi sociali in rapido cambiamento e dell'industria in forte espansione della California.

Progettata come una miniserie di sette episodi, East of Eden vedrà anche protagonisti Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Tracy Letts, Martha Plimpton, Ciaran Hinds, Joseph Zada e Joe Anders. La serie è diretta dalla showrunner Zoe Kazan e da Joe Stuart, con piani per la prima in autunno.

Per quanto riguarda la sinossi ufficiale, Netflix ha condiviso la seguente descrizione, oltre a un teaser trailer che potete trovare qui sotto.

"La serie si estende per decenni nella vita di Cathy e della famiglia Trask, ed è incorniciata dalla Guerra Civile Americana e dalla Prima Guerra Mondiale. Nel corso degli anni, i loro percorsi si incrociano con persone come Samuel Hamilton (Ciarán Hinds), un irlandese che si è trasformato in California dove ha cresciuto una famiglia e ha conosciuto la terra, e Lee (Hoon Lee), un cinese-americano il cui intelletto è superato solo dalla capacità di prendersi cura di chi ne ha più bisogno, e Faye (Martha Plimpton), una proprietaria di bordello il cui cuore aperto potrebbe portarla alla rovina.

"È il ritratto di una famiglia, ma anche di una società in rapido cambiamento, in cui uomini e donne devono affrontare decisioni difficili e confrontarsi con la realtà che, in definitiva, sei ciò che scegli."