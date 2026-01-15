Florian Wirtz del Liverpool ha segnato un fuorigioco che non sarebbe stato legale in Spagna, Germania o Francia

HQ

Una recente partita di Premier League tra Liverpool e Fulham il 4 gennaio ha visto un gol molto controverso segnato da Florian Wirtz per il Liverpool, poiché sembrava in fuorigioco (infatti, l'assistente ha alzato la bandiera subito dopo il gol, ma l'arbitro lo ha poi permesso dopo aver controllato con l'arbitro assistente video).

Dopo una revisione del Panel degli Incidenti delle Partite Chiave della Premier League, la conferma che il gol era legale e che il VAR non aveva commesso errori, nonostante molti pensassero di sì. La verità risiede nei "cinque centimetri di tolleranza" o linee più spesse, che esistono nella versione della tecnologia semiautomatica di fuorigioco della Premier League.

"L'intervento del VAR per assegnare il gol è stato confermato come corretto, dato il margine ristretto della chiamata di fuorigioco e le linee di fuorigioco più spesse usate per queste decisioni incredibilmente strette", hanno confermato oggi gli arbitri. Secondo la BBC, la tecnologia semi-automatica del fuorigioco consente un margine di 5 cm in Premier League, una regola aggiunta a causa di imprecisioni nella tecnologia, che in sostanza dà il "beneficio del dubbio" all'attaccante.

Ma se questo gol fosse stato segnato in altri campionati, come Francia, Germania o Spagna, con regole più severe per il fuorigioco semiautomatico, non sarebbe stato permesso. Quale regola pensi sia più giusta?