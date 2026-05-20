For One Night Only si è rivelato come la più grande vetrina di gaming incentrata nel Regno Unito

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Il Regno Unito è da tempo una potenza dell'industria videoludica, e For One Night Only è una nuova vetrina che vuole celebrare questo fenomeno. La vetrina è organizzata da Ukie e presenterà interviste agli sviluppatori, rivelazioni esclusive, annunci di nuovi contenuti e altro ancora in un evento in diretta streaming che si terrà a luglio.

For One Night Only andrà in onda su Twitch la sera del 29 luglio. La diretta sarà una replica dell'evento dal vivo, che si terrà il 21 luglio e si terrà all'Outernet di Londra. Sarà sostenuto da una massiccia offerta industriale nel Regno Unito sullo Steam Store, con oltre 100 giochi che riceveranno uno sconto.

For One Night Only è ancora a un paio di mesi di distanza, ma già alcuni grandi nomi sono stati ingaggiati per partecipare all'evento, tra cui:



Bossa Studios

Criterion - Uno Studio di Battlefield

Studi Firefly

FuturLab

Giochi Huey

Huskrafts

IO Interactive

Giochi Salix

Studi Spiderling

Squadra 17

Two Point Studios

Giochi Yogscast



"Il Regno Unito ospita alcuni dei migliori talenti nello sviluppo di videogiochi al mondo, dai preferiti innovativi indie ai blockbuster di successo globale. For One Night Only sarà una celebrazione unica di queste straordinarie attività creative e una vetrina dei loro giochi a un pubblico globale di giocatori. Quindi, sintonizzatevi per una serata di divertimento, giochi, interviste agli sviluppatori e rivelazioni esclusive," ha dichiarato il CEO di Ukie, Nick Poole, tramite un comunicato stampa.

L'evento sarà condotto dalla comica e gamer Bec Hill, che ha dichiarato: "Sono ammirata dal talento che continua a emergere dall'industria videoludica britannica e all'interno, quindi sarà un'esperienza rinfrescante (e umiliante) ospitare qualcosa in cui il livello di creatività e abilità dei partecipanti supera il mio."

Tenete d'occhio ulteriori informazioni mentre ci dirigiamo verso For One Night Only.