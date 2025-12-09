Ford e Renault avviano una nuova partnership EV

HQ

Ford offre già diversi modelli EV, tra cui la Capri, l'Explorer e la Mustang Mach-E, ma nessuno di questi è esattamente economico. Ma in futuro, potresti vedere modelli davvero accessibili dal produttore grazie all'aiuto di Renault.

In un comunicato stampa è stato confermato che Ford ha contattato Renault per aiutarli a costruire due nuovi modelli EV per il mercato europeo. Non è chiaro come si chiameranno, ma si presume che almeno uno sarà una sorta di revival della Fiesta EV.

Non si sa quale piattaforma verrà utilizzata, quindi è difficile valutare qualcosa di concreto sui due modelli, ma vengono specificamente descritti come "accessibili".

Il CEO della Renault, Jim Farley, afferma che le auto "combineranno la scala industriale e gli asset EV del Renault Group con il design iconico e la dinamica di guida di Ford per creare veicoli divertenti, capaci e tipicamente Ford nello spirito."