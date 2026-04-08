Ford presenta il nuovo F-150 Roush Nitemate dall'aspetto cattivo

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Sembra che il classico camion stradale stia tornando in grande, ed è più rumoroso, più basso e più aggressivo che mai.

La Ford F-150 Roush Nitemare 2026 si è rivelata come un radicale restyling prestazionale del pickup più venduto di Ford, sostituendo la capacità fuoristrada con uno stile aggressivo e una guida su strada.

Costruito sulla Ford F-150 standard, il Nitemare è essenzialmente un pacchetto di messa a punto firmato in fabbrica sviluppato da Roush. È disponibile nelle versioni XL e XLT, aggiungendo un sostanziale prezzo di aggiornamento di 22,999 dollari oltre al camion base.

Roush ha completamente rielaborato la sospensione con coil-over, ammortizzatori migliorati e barre antirollio più spesse, abbassando il carrello di oltre 7 centimetri.

Ha inoltre una griglia su misura con luci ambrate integrate, cofano ventilato con estrattori di calore e cerchi neri da 22 pollici avvolti in pneumatici larghi ad altrettanto prestazioni. La grafica opzionale e gli elementi di finitura scuri spingono l'aspetto ancora più avanti verso le prestazioni stradali.