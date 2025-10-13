Forti piogge devastano il Messico, provocando almeno 44 morti

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Giorni di pioggia incessante hanno causato distruzioni diffuse in tutto il Messico centrale e sud-orientale, dove inondazioni e frane hanno causato almeno 44 vittime. Innescati dalle tempeste tropicali Priscilla e Raymond, gli acquazzoni hanno sommerso le città, danneggiato le infrastrutture e costretto a evacuazioni di massa. Il governo ha attivato un piano di emergenza per assistere le comunità colpite, mentre le squadre di soccorso continuano a percorrere strade allagate e colline crollate, e le autorità rimangono in allerta mentre gli sforzi di recupero si estendono in più stati. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!