Fortnite annuncia una nuova collaborazione con Crimson Desert

HQ

Fortnite ha accumulato alcune delle collaborazioni più inaspettate e variegate. Siamo arrivati al punto in cui siamo quasi più sorpresi quando il gioco di successo di Epic collabora con altri videogiochi piuttosto che con serie TV, film o persino celebrità. Tuttavia, è stata recentemente annunciata una collaborazione tra l'attesissimo gioco open-world Crimson Desert e Fortnite.

Tutti i giocatori che preordinano Crimson Desert sull'Epic Games Store riceveranno l'oggetto cosmetico "Kliff Outfit" in Fortnite il giorno dell'uscita del gioco, il 19 marzo.

Conoscendo Epic Games e come le piace pubblicare più serie o ondate di collaborazioni, non escludiamo di vedere altri titoli di Pearls Abyss nel battle royale di eccellenza nel prossimo futuro.

Ti piacerebbe vedere di più del Deserto Cremisi in Fortnite, o preferisci vedere un cameo Fortnite in Deserto Cremisi?