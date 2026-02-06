Fortnite: Evento "Love & Legends", New Music Pass e altro ancora!

HQ

Di recente vi abbiamo parlato dello spettacolare trailer di Chappell Roan in Fortnite, così come di alcune canzoni che la accompagnano nel suo "Music Pass", ma questo aggiornamento non arriva da solo e ci porta nuove missioni, livelli gratuiti e nuovi cosmetici.

"Love & Legends", come potete immaginare, parla di amore e leggende, è un evento temporaneo che debutta poco prima di San Valentino e si svolgerà per tutto febbraio, offrendoci di tutto, dai livelli gratuiti per accedere ai weekend con bonus esperienza, una tempesta a forma di cuore, nuove armi e nuove skin basate su K-Pop Demon Hunters.

Come se non bastasse, ci sono anche missioni evento esclusive in cui saremo premiati per aver giocato in squadra con altre persone, e l'interfaccia utente è stata aggiornata per renderla più intuitiva e comoda da navigare nel menu Fortnite (sempre più affollato).

Uno dei cambiamenti più evidenti è che ogni modalità principale, come Battle Royale o Blitz, ora offre l'opzione tra modalità ranked e "zero build" all'interno della sua interfaccia, invece di essere considerate modalità separate come era stato fino ad ora.

Ecco un trailer di questo nuovo evento, e consigliamo di giocare a Fortnite nei prossimi giorni, poiché i bonus di accesso saranno disponibili solo fino al 19 febbraio.

