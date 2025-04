Fortnite presenterà un "Annuncio speciale di Star Wars" sabato

HQ

E' quasi tempo di weekend di Pasqua, una lunga pausa che quest'anno coincide anche con l'evento Star Wars Celebration 2025 che sta accadendo in Giappone. Sappiamo già la maggior parte di cosa aspettarci dalla convention dei fan, ma ora è stata rivelata un'altra piccola vetrina, con questa più ampiamente accessibile ai fan per vivere e divertirsi da soli.

Disney sta collaborando con Epic Games per ospitare un "Annuncio speciale" Star Wars in Fortnite sabato 19 aprile. Lo spettacolo si svolgerà la sera nel fuso orario ET, il che significa che probabilmente c'è una possibilità molto reale che accada la mattina di domenica 20 aprile per noi nel Regno Unito e in Europa.

Per quanto riguarda ciò che lo show offrirà, ci è stato detto che esplorerà "cosa c'è in arrivo dopo Fortnite ", il che significa che sembra probabile che presenterà nuovi cosmetici da acquistare o guadagnare, e forse anche un nuovo evento da godere.

<social>https://x.com/Fortnite /status/1912536616918188134</social>

Vuoi dare un'occhiata a questo Special Announcement ?