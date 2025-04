Tavole rotonde e cosa aspettarsi dalla Star Wars Celebration di questo fine settimana: ci saranno nuovi film annunciati?

HQ

La Star Wars Celebration 2025 si svolge in Giappone questo fine settimana. L'evento per i fan ci ha già regalato un sacco di arte di Star Wars ispirata al Giappone, ma per quanto riguarda le notizie per nuovi film, programmi TV o videogiochi? Beh, a meno che non stiano proteggendo sorprese inaspettate, dovremmo tenere sotto controllo le nostre aspettative.

I fan di Star Wars che potrebbero sperare in un panel "The Future of Star Wars" o "Lucasfilm projects" rimarranno delusi. L'unico futuro progetto di Star Wars che otterrà i riflettori è The Mandalorian & Grogu, il primo nuovo film cinematografico di Star Wars dall'Episodio IX nel 2019, previsto per maggio 2026.

Jon Favreau, Dave Filoni e altri ospiti speciali offriranno un'anteprima del nuovo film, nel panel chiamato The Mandalorian and Grogu che si terrà venerdì 18 alle 10:00 ora locale. Sono le 5:00 BST / 6:00 CEST, quindi questo venerdì ci alzeremo con (si spera) belle notizie sul film, sul cast e forse anche un teaser se sono generosi (hanno rilasciato alcuni filmati al D23 la scorsa estate, mostrando una battaglia simile a quella di Hoth con gli AT-AT, quindi chissà...).

Altri panel alla Star Wars Celebration 2025

Purtroppo, The Mandalorian & Grogu è l'unico film o programma TV in arrivo che dovrebbe ricevere alcuni aggiornamenti questo fine settimana. Forse ci danno spunti su altri film o spettacoli, ma non aspettatevi molte novità sul film con Rey, la nuova trilogia di Simon Kinberg, il film di James Mangold sulla Vecchia Repubblica, il progetto di Taika Waititi...

Non c'è nemmeno un panel sugli show televisivi. Ahsoka avrà il suo panel, sabato 19 aprile alle 19:00 BST / 20:00 CEST, ma a quanto pare sarà "uno sguardo indietro alla prima stagione di Ahsoka". Si prevede che la stagione 2 di Ahsoka sarà la prossima serie/stagione Disney+ dopo Andor 2 (in uscita la prossima settimana), ma non è stato confermato.

I progetti animati avranno maggiori possibilità di apparire, con il panel intitolato "Lucasfilm Animation's 20th Anniversary" venerdì alle 21:30 BST / 22:30 CEST, che includerà "un'anteprima di ciò che verrà".

Infine, i videogiochi saranno rappresentati da Bit Reactor e Respawn, con la rivelazione completa di Star Wars Zero Company, alle 22:30 BST / 23:30 CEST di sabato. Se sei interessato, puoi vedere l'elenco completo dei pannelli qui, ma nessuno sembra suggerire notizie rilevanti sul futuro del franchise.