Forza Horizon 6 guida la seconda metà di maggio per gli abbonati al Game Pass

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Siamo più della metà di maggio e stiamo entrando nei mesi estivi. Come al solito, Microsoft è pronta a rivelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati al Game Pass dopo la metà del tempo. Questa volta offrono una gamma molto impressionante di titoli di qualità - con un certo gioco di corse che fa la maggior parte del lavoro pesante, ma c'è molto altro che vale davvero la pena provare. Ecco cosa otterrai (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Game Pass Premium):

In arrivo su Game Pass



Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Console portatile e PC) - 19 maggio*



Dead Static Drive (Cloud, Xbox e PC) - 20 maggio**



My Friend Peppa Pig (Cloud, Xbox e PC) - 20 maggio



Pigeon Simulator (Cloud, Xbox Series X|S, Console portatile e PC) - 20 maggio**



Remnant II (Cloud, Xbox e PC) - 20 maggio



Winter Burrow (Cloud, Xbox e PC) - 20 maggio**



Luna Abyss (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 21 maggio*



Escape Simulator (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 26 maggio



Echo Generation 2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 27 maggio*



The Outer Worlds Spacer's Choice Edition (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 27 maggio

(Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 27 maggio

Crashout Crew (Cloud, Xbox Series X|S, portatile e PC) - 28 maggio*



Kabuto Park (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 28 maggio



Final Fantasy VI (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 2 giugno



Jurassic World Evolution 3 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 2 giugno



Come sempre, ci sono benefici gratuiti per tutti gli abbonati, con le offerte di questo mese che includono Microsoft Jewel e World of Tanks: Heat. Vai su Xbox Wire per scoprire cosa è incluso.

Purtroppo, ci sono anche alcuni titoli che stanno per uscire. Questi verranno rimossi il 31 maggio, ma fino ad allora puoi ottenere fino al 20% di sconto con l'abbonamento se vuoi mantenere qualcosa:

Partenza il 31 maggio