Risultati di Forza Horizon 6 presentati prima della prima
Forza Horizon 6 è previsto per il 19 maggio sia per PC che per Xbox Series S/X, e a un mese dal lancio, tutti gli obiettivi sono stati ora rivelati...
Il gioco più importante in uscita il mese prossimo probabilmente è Forza Horizon 6. Il suo predecessore ha raggiunto oltre 50 milioni di giocatori lo scorso anno e, dato che ora correremo in Giappone, probabilmente possiamo aspettarci ancora più interesse. Inoltre, i possessori di PlayStation 5 non dovranno aspettare anni per averlo questa volta.
La serie Horizon ha costantemente presentato eccellenti Achievement, dove collezionarli tutti è stato molto prestigioso, e sono progettati come sfide ben pensate che vale la pena perseguire. E sembra che il sesto capitolo continuerà questa tendenza. Gli Obiettivi del gioco sono stati rivelati e, come al solito, ce ne sono alcuni facili (non ultimo un esercizio di parcheggio), alcuni che sbloccherai semplicemente giocando - e molti più difficili per i veri appassionati.
Ecco l'elenco completo dei risultati in Forza Horizon 6:
- Lavorare dalle 9 alle 17 - Completa il tuo primo lavoro 10
- Appena Inizio - Completa la tua prima Battaglia Touge 10
- Benvenuti in Giappone - Completa l'Atto di Apertura 10
- Prima di molte - Completa il tuo primo Qualifier 10
- Benvenuti su Horizon - Guadagna il Braccialetto Giallo e partecipa al Horizon Festival 10
- Fan del Festival - Guadagna il braccialetto del Festival Green Horizon 10
- Fare Onda - Guadagna il braccialetto del Festival Blue Horizon 10
- Cosa, è difficile? - Guadagna il braccialetto del Pink Horizon Festival 20
- Arancione, sei contento di essere venuto? - Guadagna il braccialetto del Festival Orange Horizon 20
- In Luce - Guadagna il Braccialetto del Festival Purple Horizon 30
- Horizon Legend - Guadagna il braccialetto Gold Horizon Festival e diventa un Horizon Legend 50
- Piazza di Timbro - Guadagna il Timbro Giallo nella tua Collezione Diario 10
- Vedere i luoghi di interesse - Guadagna il timbro verde nella tua collezione Diario 10
- Viaggiare ovunque - Guadagna il Francobollo Blu nella tua Collezione Diario 10
- Creare il tuo percorso - Guadagna il timbro rosa nella tua collezione Diario 20
- Ehi! Ascolta! - Guadagna il francobollo arancione nel tuo Journal della Collezione 20
- Che avventura! - Guadagna il Francobollo Viola nella tua Collezione Diario 30
- Master Explorer - Guadagna il Francobollo d'Oro e diventa Master Explorer 50
- Il Capo - Ottieni la massima promozione in un Lavoro 20
- Un'ottima aggiunta alla mia collezione - Scopri e reclama una Treasure Car 10
- Cacciatore di Tesori - Scopri e reclama 9 Carrozze del Tesoro 30
- Caccia all'offerta - Acquista un'auto aftermarket 10
- The Horizon Cartographer - Rivela l'intera Mappa 50
- Un altro giro non farà male - Imposta un tempo sul giro in un Time Attack Circuit 10
- Fumo fresco di pneumatici - Completa un Drag Meet 10
- Quattro Spade - Completa una Abilità LINK 10
- Accumulare le Miglia - Scopri tutte e 10 le regioni 20
- Residente di Tokyo - Completare 33 attività nella Regione 20 della Città di Tokyo
- Piacere al pubblico - Guadagna 36 stelle grazie a acrobazie PR nella regione 20 di Ohtani
- Fantasma Bianco - 5 Battaglie Touge completate 20
- Carkour! - Completa un Horizon Rush 10
- Senti la scarica - Completa 3 eventi Horizon Rush 20
- Tabula rasa - Acquista la Yashiki Player House 10
- Cosa ci fai nella mia tenuta? - Visitare la tenuta di un altro giocatore 10
- Fammi vedere cosa sai fare! - Visualizza 3 auto diverse nel tuo Garage contemporaneamente 10
- Turista dedicato - Guadagna 3 stelle su qualsiasi gita di un giorno Capitolo 10
- Collezionista - Colleziona 100 auto diverse 20
- First Love - Acquista un'auto dall'Autoshow 10
- Viaggiando in centro - Completa l'evento di mostra Mech My Day 20
- Assalire Nuove Vette - Completa l'Evento Showcase del Flight Club 20
- Parcheggio in tutto il mondo - Parcheggia a 3 diversi Car Meets 10
- Un mondo completamente nuovo - Guida qualsiasi auto R Class 10
- Ready to Rumble - Guadagna 10 livelli in Horizon Play 10
- Al massimo - Guadagna 100 livelli in Horizon Play 30
- Campo di gioco equo - Completa un evento di gara all'interno di uno Spec Racing Championship 10
- Verso la Luna - Guadagna almeno 1 stella al Lancio Irokawa Segno di Pericolo 10
- Tutti gli occhi su di te - Parcheggia il prototipo GR GT 2025 a un Car Meet 10
- Track Day - Imposta un tempo sul giro in un circuito Time Attack mentre guidi qualsiasi Track Toy 10
- Sforzo Storico - Premi Storia Guadagna una Serie 30
- Lista giocata - Guadagna tutti i punti Playlist del Festival per una stagione 30
- Smashscot - Smash la tua prima Mascotte Regionale 10
- Bisogna Spaccarli Tutti - Mascotte Regionali Smash 200 30
- Qualche scheggia non è niente! - Smash 200 Tavole Bonus 30
- Appassionato di corse - Win 57 Horizon Festival Eventi di gara 30
- Sulla Tavola - Vinci il tuo primo Horizon Festival Race Event 10
- Fissalo! - Scopri 10 Luoghi di interesse 10
- Narratore - Guadagna 81 stelle da Stories 10