Risultati di Forza Horizon 6 presentati prima della prima

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Il gioco più importante in uscita il mese prossimo probabilmente è Forza Horizon 6. Il suo predecessore ha raggiunto oltre 50 milioni di giocatori lo scorso anno e, dato che ora correremo in Giappone, probabilmente possiamo aspettarci ancora più interesse. Inoltre, i possessori di PlayStation 5 non dovranno aspettare anni per averlo questa volta.

La serie Horizon ha costantemente presentato eccellenti Achievement, dove collezionarli tutti è stato molto prestigioso, e sono progettati come sfide ben pensate che vale la pena perseguire. E sembra che il sesto capitolo continuerà questa tendenza. Gli Obiettivi del gioco sono stati rivelati e, come al solito, ce ne sono alcuni facili (non ultimo un esercizio di parcheggio), alcuni che sbloccherai semplicemente giocando - e molti più difficili per i veri appassionati.

Ecco l'elenco completo dei risultati in Forza Horizon 6: