Forza Horizon 6 si immerge a fondo nella vera cultura giapponese in un nuovo documentario

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Ambientare un gioco come Forza Horizon 6 in Giappone è, ovviamente, molto più che aggiungere il Monte Fuji, il traffico a sinistra, qualche tempio e costruire una versione al neon di Tokyo. Un paese come il Giappone ha naturalmente una ricca tradizione e molte caratteristiche locali che devono essere ricreate nel modo più autentico possibile affinché si sentisca davvero come una vera interpretazione digitale della cosa reale.

Playground Games ora vuole condividere di più su questo in una serie documentaristica in tre parti chiamata The Art of Driving, dove possiamo dare uno sguardo agli artisti con cui gli sviluppatori hanno collaborato per creare arte autentica per il gioco. Discutono di fonti di ispirazione, tecniche e molto altro ancora, in quello che sembra un vero contrappunto ambizioso a tutta la sciocchezza dell'IA che ci viene sfogata un po' troppo spesso al giorno d'oggi.

Dai un'occhiata alla prima parte di The Art of Driving qui sotto, che presenta anche molti nuovi segmenti da Forza Horizon 6 che non avevamo mai visto prima.

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