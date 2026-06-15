Fox acquisisce Roku in un enorme accordo da 22 miliardi di dollari

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Fox ha annunciato che acquisirà Roku in un accordo del valore di circa 22 miliardi di dollari, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza digitale, ridurre la necessità della TV tradizionale e assicurarne il futuro nel settore.

Roku è attualmente uno dei maggiori attori del mercato, con la sua piattaforma collegata a oltre 100 milioni di famiglie in tutto il mondo. Per Fox, l'accordo offre accesso immediato ai servizi di Roku e a una vasta base di utenti, che ora possono essere integrati con piattaforme come Tubi.

Dopo la fusione, le loro operazioni combinate saranno le terze più grandi negli Stati Uniti in termini di spettatori. Il CEO di Fox, Lachlan Murdoch, descrive l'accordo come un passo strategico importante e afferma:

"Questo è un momento decisivo per Fox, e un'estensione naturale della strategia deliberata e mirata che stiamo attuando da quasi un decennio. Nel 2019, abbiamo riorientato l'azienda verso notizie in diretta e sport. Nel 2020 abbiamo acquisito Tubi e, sotto la nostra guida, è diventata una delle attività di maggior successo nel settore dello streaming. Oggi facciamo il passo successivo"

L'accordo dovrebbe concludersi all'inizio del prossimo anno, ma deve prima essere approvato da regolatori e azionisti.