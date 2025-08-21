Frank Caprio, il giudice più simpatico del mondo, muore a 88 anni

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Frank Caprio (ampiamente conosciuto come il "giudice più gentile del mondo"), il giudice degli Stati Uniti che ha accumulato un'enorme base di fan online attraverso clip della sua compassione in aula, è morto a 88 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Ha prestato servizio per quasi quattro decenni a Providence, Rhode Island, e ha ottenuto il riconoscimento globale quando le clip del suo approccio gentile alla giustizia sono diventate virali, ispirando in seguito lo show televisivo Caught in Providence. Il suo stile era in contrasto con il tono conflittuale di altri giudici televisivi.

Oltre all'intrattenimento, Caprio ha usato la sua piattaforma per evidenziare i problemi di disuguaglianza nel sistema legale, guadagnandosi l'ammirazione ben oltre l'aula di tribunale. Da allora i tributi lo hanno onorato come una figura rara che ha ricordato alle persone che la giustizia può anche significare gentilezza.

Noto per la sua compassione in tribunale, la sua eredità continua a ispirare milioni di spettatori online. Attraverso piattaforme come YouTube, rimangono disponibili innumerevoli clip dei suoi momenti più sentiti, che puoi vedere qui. Riposa in pace, giudice Frank Caprio.