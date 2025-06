Funzionari ucraini visitano Washington in mezzo all'escalation sul fronte Mentre Kiev intensifica i suoi attacchi alle regioni occupate, i principali aiutanti di Zelenskiy atterrano negli Stati Uniti per rafforzare il sostegno e spingere per sanzioni più severe.

Ora sappiamo che alti funzionari ucraini hanno visitato Washington martedì per spingere per un maggiore sostegno, proprio mentre Kiev intensifica gli attacchi contro i principali obiettivi occupati dalla Russia.



L'Ucraina colpisce nuovamente il ponte di Crimea in un'operazione subacquea.



Le interruzioni di corrente hanno colpito le regioni controllate dalla Russia dopo gli attacchi ucraini.

Un'esplosione sotto un ponte simbolico tra Crimea e Russia e gli attacchi dei droni a Zaporizhzhia segnalano l'intenzione dell'Ucraina di mantenere la pressione su Mosca. Con pochi movimenti nei negoziati di pace, i fronti diplomatico e militare rimangono tesi, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. WASHINGTON - 28 febbraio 2025: il presidente Zelenskyy se ne va in anticipo dopo uno scambio teso nello Studio Ovale con il presidente Donald Trump // Shutterstock