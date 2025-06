L'Ucraina colpisce di nuovo il ponte di Crimea in un'operazione subacquea I servizi di intelligence di Kiev rivendicano danni strutturali significativi nell'ultimo assalto mirato.

I servizi di sicurezza ucraini affermano di aver effettuato con successo un'altra operazione segreta contro il ponte di Crimea martedì, questa volta utilizzando un drone subacqueo per colpire i suoi supporti.



L'esplosione, pianificata nell'arco di diversi mesi, sembra aver interrotto il traffico e costretto a una chiusura temporanea del percorso. Mentre le autorità russe devono ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale, fonti filogovernative hanno riconosciuto che si è verificato un attacco. Ponte di Crimea sullo stretto di Kerch in una giornata limpida (Russia) // Shutterstock