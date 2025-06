Le interruzioni di corrente hanno colpito le regioni controllate dalla Russia dopo gli attacchi ucraini

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che martedì l'elettricità è stata interrotta in vaste aree dei territori occupati dalla Russia nel sud dell'Ucraina a seguito di attacchi coordinati di droni e artiglieria ucraini.

Gli attacchi, tra i più estesi degli ultimi mesi, hanno interrotto l'energia elettrica in centinaia di comunità nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, lasciando senza energia almeno 700.000 persone nell'Ucraina controllata dalla Russia. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.