Gael Monfils annuncia che il suo ritiro dal tennis arriverà durante la stagione 2026

Gaël Monfils, uno dei giocatori più veterani in attività nel circuito ATP, ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Ma non sarà quest'anno: il francese ha ancora in programma di gareggiare per tutto il 2026, il che significa che potrebbe giocare la sua ultima partita di tennis professionistico a 40 anni (ha recentemente compiuto 39 anni il 1° settembre).

Da quando è diventato professionista nel 2004, Monfils ha vinto 13 titoli, tra cui tre titoli ATP 500. È riuscito a raggiungere 35 finali di singolare e, in modo impressionante, ha vinto sei delle ultime sette finali che ha giocato, la maggior parte delle quali nei tornei ATP 250, tra cui una nel 2025, l'Auckland Open a gennaio, sconfiggendo Zizou Bergs. Ha raggiunto il numero 6 del mondo nel 2016 (attualmente è 53°).

"Ho avuto una racchetta tra le mani per la prima volta a due anni e mezzo, e ho iniziato a giocare professionalmente a 18 anni. Ora, dopo aver festeggiato il mio 39° compleanno solo un mese fa, vorrei condividere che l'anno a venire sarà il mio ultimo come tennista professionista", ha postato sui social media.

"L'opportunità di trasformare la mia passione in una professione è un privilegio che ho apprezzato durante ogni partita e momento dei miei 21 anni di carriera. Anche se questo gioco significa il mondo per me, sono tremendamente in pace con la mia decisione di ritirarmi alla fine della stagione tennistica 2026".