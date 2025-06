Galactus colpisce nel trailer finale The Fantastic Four: First Steps.

HQ

Marvel Studios ha rilasciato il trailer finale di The Fantastic Four: First Steps. Molti di noi sono già convinti del film e del suo aspetto retro-futuristico, che lo distingue dalle precedenti versioni cinematografiche della famiglia Marvel uscite nel 2005 e nel 2015.

Ma i primi trailer erano leggeri in termini di azione e spettacolo, e questo nuovo trailer non ha paura di rovinare alcuni dei momenti più spettacolari di Mr. Fantastic, la Cosa, la Torcia Umana e la Donna Invisibile in azione, combattendo una minaccia che include Galactus e Silver Surfer.

The Fantastic Four: First Steps uscirà il 25 luglio. La famiglia tornerà l'anno prossimo per Avengers Doomsday e questa settimana sono emersi colloqui su un sequel de I Fantastici Quattro in uscita nel 2028. Se non vedete l'ora di vedere più Marvel, ricordate che oggi è uscita una nuova serie su Disney+: Ironheart (almeno, la prima metà della serie, la seconda metà uscirà la prossima settimana).